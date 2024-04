Kampfabend in der NHL: Nach zwei Sekunden fliegen die Fäuste

Es dauerte gerade mal zwei Sekunden nach dem ersten Bully, dann fielen im aufgeheizten Lokalderby zwischen den New York Rangers und den New Jersey Devils in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL schon die Handschuhe aufs Eis. Den Anfang machten der für seine Boxkämpfe berüchtigte Matt Rempe von den Rangers und Kurtis MacDermid von den Devils - einen Augenblick später schlugen auch die anderen acht Feldspieler in Eins-zu-eins-Kämpfen aufeinander ein.