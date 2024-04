NHL: Buffalo Sabres feuern Granato

Die Buffalo Sabres, NHL-Klub des deutschen Eishockey-Nationalspielers John-Jason Peterka, haben sich unmittelbar nach dem letzten Saisonspiel von Cheftrainer Don Granato getrennt. Das gab die Franchise aus dem US-Bundesstaat New York am Dienstag bekannt. Einen Nachfolger gibt es noch nicht.

Die Sabres haben die Play-offs zum 13. Mal nacheinander verpasst - NHL-Negativrekord. Buffalo wurde in der Eastern Conference Zwölfter unter 16 Teams. Granato (56) hatte den Posten im März 2021 übernommen, er folgte auf den früheren deutschen Nationalspieler Ralph Krueger. Granato wurde in dieser Saison als achter Chefcoach in der nordamerikanischen Profiliga entlassen.