NHL: Draisaitl-Tor reicht Oilers nicht - Seider mit Vorlage

Draisaitl schießt Edmonton in St. Louis in die Verlängerung, doch am Ende gewinnen die Blues. Moritz Seider gelingt für Detroit ein Assist.

Leon Draisaitl (Nr. 29) traf erneut

