Draisaitl glänzt und schiebt Dauerrivalen an den Abgrund

In der Nacht zu Montag gelang Evan Bouchard (32.) nach Vorbereitung von Draisaitl und dessen kongenialen Sturmpartner Connor McDavid der goldene Treffer des Spiels. In einer engen und ausgeglichenen Partie drängten die Kings bis zum Schluss auf den Ausgleichstreffer, doch Edmonton feierte den zweiten Auswärtssieg in Serie.

Draisaitl jagt Stanley-Cup-Erfolg

Die Oilers spielen zum dritten Mal nacheinander in der ersten Playoff-Runde gegen die Kings. Edmonton setzte sich in den beiden Serien 2022 (4:3) und 2023 (4:2) jeweils durch. Der 28-jährige Draisaitl hofft auch in diesem Jahr auf seinen ersten Stanley-Cup-Sieg. Spiel fünf der Serie findet in der Nacht zu Donnerstag erneut in Edmonton statt.