NHL: Niederlage für Draisaitl und die Oilers

Rückschlag für Leon Draisaitl: Der deutsche Eishockeystar und seine Edmonton Oilers haben ihr zweites Play-off-Spiel in der Profiliga NHL verloren. Nach dem 7:4 zum Auftakt unterlagen die Kanadier den Los Angeles Kings nun mit 4:5 nach Verlängerung und kassierten in der Best-of-seven-Serie das 1:1. Der agile Draisaitl steuerte zwei Assists bei.

Mann des Abends im Rogers Place war aber Anze Kopitar, der in der dritten Minute der Overtime den entscheidenden Treffer markierte. In der regulären Spielzeit hatte Kopitar die beiden Treffer von Adrian Kempe vorbereitet. Für die Oilers traf Dylan Holloway doppelt.

Edmonton spielt zum dritten Mal nacheinander in der ersten Runde gegen die Kings, die Oilers setzten sich in den beiden Best-of-seven-Serien 2022 (4:3) und 2023 (4:2) jeweils durch. Der 28-jährige Draisaitl hofft auch in diesem Jahr auf seinen ersten Stanley-Cup-Sieg. Spiel drei der aktuellen Serie findet in der Nacht zu Samstag erstmals in Kalifornien statt.