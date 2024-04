NHL: Panthers auf Kurs - Washington verliert erneut

Vorjahresfinalist Florida Panthers präsentiert sich in den Playoffs der NHL bislang souverän. Die Panthers setzten sich dank eines Treffers von Carter Verhaeghe mit 3:2 nach Verlängerung gegen die Tampa Bay Lightning durch und erhöhten in der Best-of-seven-Serie auf 2:0.

In der Vorsaison war die Franchise aus Sunrise im Kampf um ihren ersten Titel in der NHL erst den Vegas Golden Knights in der Finalserie unterlegen gewesen.