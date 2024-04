NHL-Play-offs: Oilers gegen Kings, Vegas fordert Dallas

Eishockeystar Leon Draisaitl bekommt es mit den Edmonton Oilers zum Play-off-Auftakt in der nordamerikanischen Profiliga NHL ab Montag (Ortszeit) wie in den vergangenen beiden Spielzeiten mit den Los Angeles Kings zu tun. Die Kanadier setzten sich in den beiden Best-of-seven-Serien mit 4:3 (2022) und 4:2 (2023) durch. Titelverteidiger Vegas Golden Knights spielt im Achtelfinale gegen die Dallas Stars. Die NHL-Play-offs im Überblick: