Zwei Tore, eine Vorlage: Draisaitl führt Oilers zu Playoff-Sieg

Angeführt vom deutschen Eishockeystar Leon Draisaitl haben die Edmonton Oilers ihr drittes Playoff-Spiel in der NHL locker gewonnen. Der Kölner steuerte beim klaren 6:1 gegen die Los Angeles Kings zwei Tore und einen Assist bei. Damit führen die Kanadier in der Best-of-seven-Serie wieder mit 2:1.

Oilers in Playoffs wieder in Führung

Edmonton spielt zum dritten Mal nacheinander in der ersten Runde gegen die Kings, die Oilers setzten sich in den beiden Best-of-seven-Serien 2022 (4:3) und 2023 (4:2) jeweils durch. Der 28-jährige Draisaitl hofft auch in diesem Jahr auf seinen ersten Stanley-Cup-Sieg.