NHL stimmt Umzug der Arizona Coyotes nach Utah zu

Die Arizona Coyotes ziehen in der Eishockey-Profiliga NHL nach Utah um. Die Liga gab am Donnerstag bekannt, dass bereits in der nächsten Saison in Salt Lake City gespielt wird. Ryan und Ashley Smith, Besitzer des NBA-Basketballteams Utah Jazz, die eigentlich mit einem neuen Team in die NHL einsteigen wollten, haben die Franchise nach ESPN-Angaben für 1,2 Milliarden Dollar gekauft.