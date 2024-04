Tor und Vorlage für Draisaitl: Oilers siegen klar

Eishockey-Star Leon Draisaitl zeigt sich kurz vor Ende der regulären Saison in der NHL weiter in Topform. Beim klaren 5:1 seiner Edmonton Oilers gegen die Vegas Golden Knights erzielte der 28-Jährige seinen 41. Saisontreffer und bereitete ein weiteres Tor vor. Für die Oilers, die ihr Playoff-Ticket bereits gebucht haben, war es der dritte Sieg in Folge.