Traumtor! Draisaitl führt Oilers zum perfekten Start der NHL-Playoffs

Eishockeystar Leon Draisaitl und seine Edmonton Oilers haben zum Playoff -Start in der NHL die Muskeln spielen lassen. Im ersten Achtelfinale schlugen die Kanadier die Los Angeles Kings mit 7:4 , Draisaitl gelang ein Tor und ein Assist.

Mann des Abends im Rogers Place war aber Zach Hyman, dem ein Hattrick gelang. Draisaitl, einziger deutscher Spieler in der Meisterrunde, legte das 4:0 durch Ryan Nugent-Hopkins auf (29.) und erzielte das 5:2 (42.).

Die Oilers ließen zwei späte Tore durch die Kings zum 3:6 und 4:6 zu (57./59.), der Auftaktsieg geriet dadurch nicht mehr in Gefahr. Warren Foegele machte endgültig den Deckel drauf (60.), LA hatte den Torhüter herausgenommen. Draisaitls Treffer war besonders sehenswert. Der Nationalspieler versenkte den Puck per Direktabnahme aus einem fast schon unmöglichen Winkel!

Edmonton spielt zum dritten Mal nacheinander in der ersten Runde gegen die Kings, die Oilers setzten sich in den beiden Best-of-seven-Serien 2022 (4:3) und 2023 (4:2) jeweils durch.

NHL-Playoffs: Auch Vegas Golden Knights siegen

Der 28-Jährige Draisaitl hofft auch in diesem Jahr auf seinen ersten Stanley-Cup-Sieg. Spiel zwei findet in der Nacht zu Donnerstag erneut in Kanada statt.