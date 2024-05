Neuer Trainer in Ottawa: Green ist die Hoffnung

Travis Green ist neuer Headcoach der Ottawa Senators und soll das Team des deutschen Nationalstürmers Tim Stützle zurück in die Playoffs der NHL führen. Der 53-Jährige Kanadier hat bei der Franchise bis 2028 unterschrieben, das gaben die Senators am Dienstag bekannt.

Green, ehemaliger Cheftrainer der Vancouver Canucks (2017-2021), stand seit März interimsweise hauptverantwortlich bei den New Jersey Devils hinter der Bande. Er folgt in Ottawa auf Übergangslösung Jacques Martin. Die Senators hatten im Dezember D.J. Smith nach dem Sturz auf den letzten Platz der Eastern Conference entlassen.

Die Senators schlossen die abgelaufene Hauptrunde im Osten mit 37 Siegen aus 82 Spielen auf dem drittletzten Platz ab. Die bislang letzte Teilnahme an den Play-offs gelang den Kanadiern in der Saison 2016/17. Stützle nimmt an der anstehenden WM in Prag und Ostrava (10. bis 26. Mai) wegen einer Schulterverletzung nicht teil.