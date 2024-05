NHL: Boston entscheidet Serie gegen Toronto in der Overtime

Die Boston Bruins stehen nach einer dramatischen Serie in der zweiten Runde der Play-offs der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL. Der sechsmalige Stanley-Cup-Gewinner setzte sich im entscheidenden siebten Spiel gegen die Toronto Maple Leafs in der Verlängerung mit 2:1 durch. Nächster Gegner der Bruins sind die Florida Panthers.

In Spiel sieben stand es bis zur Mitte des dritten Drittels 0:0, ehe William Nylander Bruins-Torhüter Jeremy Swayman überwand und Toronto, das wieder auf seinen Starspieler Auston Matthews zurückgreifen konnte, in Führung brachte. Hampus Lindholm antwortete allerdings nur 81 Sekunden später mit dem Ausgleich, in der Verlängerung entschied der Tscheche David Pastrnak nach 114 Sekunden die Partie und damit die Best-of-seven-Serie.