NHL: Draisaitls Oilers verspielen 4:1-Führung

Eishockey-Star Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers in der zweiten Play-off-Runde der NHL einen Fehlstart hingelegt. Die Oilers verloren Spiel eins gegen Angstgegner Vancouver Canucks mit 4:5 und verspielten dabei ein zwischenzeitliches Polster von 4:1. Zwei Vorlagen von Draisaitl im Auftaktdrittel waren zu wenig, insgesamt braucht es in der Best-of-seven-Serie vier Siege zum Einzug ins Halbfinale.

Spiel zwei findet in der Nacht zu Samstag ebenfalls in Vancouver statt. Im Mitteldrittel hatte Edmonton bereits mit 4:1 geführt, ehe Elias Lindholm der Anschluss gelang. Im Schlussdrittel drehten J.T. Miller, Nikita Zadorow und Conor Garland dann gar komplett die Partie. Draisaitl stand insgesamt bei drei Gegentreffern auf dem Eis, im Schlussdrittel kassierte er eine Zeitstrafe wegen Stockschlags.

Bereits in der regulären Saison hatten die Oilers keines der vier Duelle gegen Vancouver für sich entscheiden können. Im Oktober setzte es gar eine 1:8-Pleite. Der 28-Jährige Draisaitl hofft auch in diesem Jahr auf seinen ersten Stanley-Cup-Sieg. Im zweiten Viertelfinale in der Nacht zu Donnerstag gewann Vorjahresfinalist Florida Panthers souverän mit 6:1 gegen die Boston Bruins.