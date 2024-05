NHL-Halbfinale: Florida besiegt Rangers zum Auftakt

Die Eishockey-Cracks der Florida Panthers haben einen Auftakt nach Maß in ihr Play-off-Halbfinale in der NHL hingelegt. Der Vorjahresfinalist siegte bei den New York Rangers 3:0 und ging in der Best-of-seven-Serie in Führung. Spiel zwei des Conference Finals im Osten steigt in der Nacht zu Samstag.