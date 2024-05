NHL-Halbfinale: Rangers gleichen gegen Panthers aus

Die New York Rangers haben die Halbfinale-Serie in der NHL gegen die Florida Panthers in einem Overtime-Krimi ausgeglichen. Der Kanadier Barclay Goodrow sicherte am Freitagabend im Madison Square Garden mit seinem Treffer in der Verlängerung den 2:1-Sieg der Rangers, in der Best-of-seven-Serie steht es nun 1:1. Das erste Spiel hatte die Franchise aus dem Sunshine State mit 3:0 gewonnen. Spiel drei findet am Sonntag (21.00 Uhr/Sky) statt.