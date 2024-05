NHL: Zweite Niederlage für Draisaitl und Oilers

Eishockey-Star Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers in der zweiten Play-off-Runde der NHL einen Rückschlag kassiert. Die Oilers verloren ihr Heimspiel gegen die Vancouver Canucks mit 3:4 und liegen damit in der Best-of-seven-Serie mit 1:2 zurück. Die Canucks können sich nun mit einem Sieg in Spiel vier am Dienstag einen ersten Matchball erspielen.