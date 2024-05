Play-offs: Drama im Entscheidungsspiel! Doch Draisaitls Traum lebt weiter

Für Leon Draisaitl und seine Edmonton Oilers lebt der Traum vom Stanley Cup weiter: Der deutsche Eishockey-Star hat mit den Kanadiern in den Playoffs der NHL das Halbfinale erreicht. Im entscheidenden siebten Spiel der Viertelfinal-Serie gegen die Vancouver Canucks siegten die Oilers verdient mit 3:2 und treffen nun im Finale der Western Conference auf die Dallas Stars.

Draisaitl bereitete im Hexenkessel von Vancouver den dritten Treffer durch Ryan Nugent-Hopkins (36.) vor und schraubte seine Play-off-Gesamtausbeute auf 101 Scorerpunkte. Edmonton erzielte alle Tore im zweiten Drittel, Cody Ceci (22.) und Zach Hyman (26.) legten den Grundstein in einem historisch guten Team.

Denn nie zuvor in der Geschichte der NHL schafften es gleich drei Spieler aus einer Mannschaft, nach zwei Playoff-Runden jeweils mehr als 20 Torbeteiligungen auf dem Konto zu haben. Doch Draisaitl, sein kongenialer Partner Connor McDavid und Abwehrspieler Evan Bouchard vollbrachten dieses Kunststück.

Bouchard ist sogar der erste Verteidiger in der Historie, der nach zwei Serien schon an mehr als 20 Treffern direkt beteiligt war.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Draisaitls Traum lebt

Doch am Ende mussten die Oilers trotz des Super-Trios mächtig zittern und verspielten fast noch alle Titelchancen. Die Canucks drehten noch einmal auf und sorgten für eine packende Schlussphase. Conor Garland (52.) und Filip Hronek (56.) ließen bei den Gastgebern wieder Hoffnung aufkeimen, doch die Oilers retteten ihre Führung über die Zeit.

Spiel eins gegen die Stars findet in der Nacht zu Freitag in Dallas statt. Zuletzt hatte Edmonton 2022 das Conference Final erreicht, war dort aber klar am späteren Champion Colorado Avalanche (0:4) gescheitert.