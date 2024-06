Kampf um den Stanley Cup: Draisaitl stolz auf seine Oilers

Vor dem letzten Schritt zum Wunder gibt sich Deutschlands Eishockeystar Leon Draisaitl demütig. "Ich bin stolz darauf, dass wir diese Chance jetzt haben", sagte der Kölner von den Edmonton Oilers auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem Sturmpartner Connor McDavid. Draisaitl trifft in der Nacht zum Dienstag (2.00 Uhr MESZ/ProSieben MAXX und Sky) mit Edmonton auf Gastgeber Florida Panthers. Nach einem 0:3-Rückstand in der Serie best of seven hatten die Oilers am Freitag zum 3:3 ausgeglichen.