Krupp über Draisaitl: "Was ihm fehlt, ist der Stanley Cup"

Draisaitl immer frühzeitig gescheitert

Draisaitl war in den vergangenen Jahren mit den Kanadiern immer zu früh auf dem Weg zum großen Ziel gescheitert. Trotz starker Leistungen. „Jeder weiß, dass er Weltklassequalitäten hat“, so Krupp, „was gefehlt hat, ist der Erfolg im Stanley Cup, der Erfolg in den Playoffs. Er braucht niemandem mehr zu beweisen, dass er einer der besten offensiven Spieler in der Welt ist. Was er beweisen muss, ist, dass er auf dem Eis stehen kann, wenn der Stanley Cup gewonnen wird.“

Krupp vergleicht Draisaitl mit Nowitzki

Dafür, dass der Stürmer in Sachen Popularität nach wie vor hinter dem Basketballidol Dirk Nowitzki liegt, hat Krupp eine Erklärung. „Der Titel spielt eine Rolle“, sagte der 58-Jährige, zudem sei „das Eishockey in Deutschland noch nicht so in den Schlagzeilen, obwohl wir vielleicht den besten Stürmer der Welt haben. So wie Dirk Basketball in die Geschichte gebracht hat, so wird Leon das auch machen. Der Titel fehlt ein bisschen. Und mit dem Titel kommt noch mehr Aufmerksamkeit.“