NHL-Finale: Für Krupp "ein Ding auf Biegen und Brechen"

Ab Samstag geht es um die Krone, für Krupp sind dabei viele Faktoren zu beachten. "Du kommst nicht an der Torwartpersonalie vorbei. Stuart Skinner wird eine große Rolle spielen, du hast (Sergej, d. Red.) Bobrowsky auf der anderen Seite, der einer der Garanten ist in Florida", so Krupp: "Die Mannschaften geben sich nicht viel. Du hast in Edmonton diese unglaubliche Offensive, aber Florida macht viel Druck, ist ein unangenehmer Gegner. Es wird eine tolle Serie."