"Forever": Draisaitl macht Heiratsantrag

Pech im Stanley-Cup-Finale, Volltreffer in der Liebe: Deutschlands Eishockey-Star Leon Draisaitl hat seiner Freundin Celeste Desjardins in einer Bucht auf Mallorca einen Heiratsantrag gemacht. Dies machte der 28 Jahre alte Star-Angreifer der Edmonton Oilers bei Instagram mit einer Bilderstrecke publik.

Während viele NHL-Kollegen und auch sein Klub dem gebürtigen Kölner in der Kommentarspalte gratulierten, hielt es Draisaitl knapp: Er postete lediglich das Wörtchen "forever" und ein Herz-Emoji, seine Verlobte antwortete mit einem unmissverständlichen "I love you". Seit Sommer 2018 sind Draisaitl und die Kanadierin Desjardins, eine Influencerin und Schauspielerin, ein Paar.

In der abgelaufenen NHL-Saison stand Draisaitl auch sportlich vor dem ganz großen Wurf. In der Hauptrunde verbuchte der frühere MVP für Edmonton 41 Tore und 65 Assists. In den Play-offs waren es zehn Treffer und 21 Vorlagen. Für den ersehnten Gewinn des Stanley Cup reichte es dennoch knapp nicht: Die Oilers holten in der Finalserie gegen die Florida Panthers ein 0:3 auf, verloren aber dann das entscheidende siebte Spiel.