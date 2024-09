NHL-Superstar verlängert! "Der größte Spieler seiner Generation"

Sidney Crosby hält den Pittsburgh Penguins in der NHL die Treue. Der Kanadier geht mit dem einstigen Topteam, das zuletzt zweimal die Playoffs verpasste, in seine 20. Saison.

Der „ewige“ Sidney Crosby hält den Pittsburgh Penguins in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL trotz einer sportlichen Talsohle die Treue.

Der 37 Jahre alte Angreifer verlängerte seinen Vertrag beim fünfmaligen Meister, der in den vergangenen beiden Spielzeiten die Playoffs verpasst hatte, vorzeitig um zwei weitere Jahre bis zum Ende der Saison 2026/27. Crosbys durchschnittlicher Jahresverdienst wird nach Angaben der Penguins bei 8,7 Millionen Dollar (rund 7,8 Millionen Euro) liegen.

Crosby bleibt Pittsburgh treu: „Der größte Spieler seiner Generation“

"Es gibt keine Worte, um angemessen zu beschreiben, was Sidney Crosby für den Eishockeysport, die Stadt Pittsburgh und die Organisation der Penguins bedeutet", sagte Pittsburghs Präsident und General Manager Kyle Dubas: "Sidney ist der größte Spieler seiner Generation und einer der größten Spieler in der Geschichte des Sports. Sid bringt ein enormes persönliches Opfer, um den Penguins zum Sieg zu verhelfen, sowohl jetzt als auch in Zukunft, wie er es seine gesamte Karriere lang getan hat."