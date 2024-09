Draisaitl unterschreibt Rekordvertrag in Edmonton

Der deutsche Eishockeystar Leon Draisaitl hat bei den Edmonton Oilers aus der nordamerikanischen Profiliga NHL einen Rekorddeal unterzeichnet. Der gebürtige Kölner erhält von den Kanadiern einen Achtjahresvertrag mit einem Volumen von insgesamt 112 Millionen Dollar, das Jahresgehalt von 14 Millionen ist ein neuer Höchstwert. Bislang war Auston Matthews (Toronto Maple Leafs/13,25) die Nummer eins in dieser Liste. Die Einigung gaben die Oilers am frühen Dienstagmorgen (Ortszeit) bekannt.

In der abgelaufenen Spielzeit scheiterte der 28-Jährige mit seinem Team im Stanley-Cup-Finale an den Florida Panthers (3:4). Draisaitl hat in der NHL als Scorer in der Hauptrunde fünfmal die 100-Punkte-Marke durchbrochen.