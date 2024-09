Lederhosen, Oktoberfest und ein Tor: Peterka kehrt heim

In Lederhosen ging‘s in die neue Münchner Arena, beim großen Eröffnungsspiel gegen den deutschen Ex-Meister Red Bull machten John-Jason Peterka und Co. kurz ernst, dann gab‘s zum Abschied einen Wiesn-Besuch: Der deutsche Eishockey-Nationalspieler erlebte mit seinem NHL-Team Buffalo Sabres eine besondere Rückkehr. „Das war wirklich ein Tag, den ich mir erträumt habe“, sagte Peterka nach dem 5:0-Sieg beim „Grand Opening“ des SAP Garden in seiner Heimatstadt bei Sky: „Ich bin überglücklich, das war ein cooles Event.“