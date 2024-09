NHL: Seider unterschreibt Vertrag über 60 Millionen Dollar

Nationalspieler Moritz Seider hat nach langen Verhandlungen seinen ersten großen Vertrag in der NHL unterschrieben - und ist für eine Saison der bestbezahlte deutsche Eishockeyspieler. Knapp 60 Millionen Dollar erhält der Vizeweltmeister von 2023 in den nächsten sieben Jahren bei den Detroit Red Wings. Damit kann der Verteidiger in die Vorbereitung auf die neue Saison, die in knapp drei Wochen beginnt, einsteigen.