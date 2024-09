Peterka glänzt auf dem Eis: Hattrick für die Sabres

Eigenwerbung im ersten Härtetest: Nationalspieler John-Jason Peterka ist kurz nach dem Start in die Vorbereitung auf die neue NHL -Saison ein Hattrick für die Buffalo Sabres gelungen. Beim 7:3 gegen die Pittsburgh Penguins traf der deutsche Stürmer zum 1:1 (4.), 2:1 (21.) und 6:1 (26.).

Die Sabres hätten viele Scheiben auf das Tor gebracht und in dieser Hinsicht "einen guten Job gemacht", sagte Peterka (22) nach seiner starken Vorstellung im KeyBank Center. Die Umsetzung der Trainingsinhalte habe "ziemlich gut geklappt". Pittsburgh schonte allerdings Stars wie Jewgeni Malkin, Sidney Crosby, Kris Letang oder Erik Karlsson.

Peterka vor Gastspiel in München

Buffalo war am Donnerstag in sein Trainingslager eingestiegen, als Headcoach steht wieder Lindy Ruff hinter Bande. Der Kanadier ist nach mehr als zehn Jahren zum Klub zurückgekehrt.

Die Sabres absolvieren drei weitere Tests gegen NHL-Konkurrenten, ehe sie zur Eröffnung des SAP Garden in Peterkas Geburtsstadt am 27. September gegen dessen früheren Klub und Gastgeber Red Bull München antreten. Die Sabres hatten in der vergangenen Hauptrunde die Playoffs zum 13. Mal nacheinander verpasst - NHL-Negativrekord.