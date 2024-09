Peterka: "Samstag geht's für die Jungs auf die Wiesn"

„Reiseleiter“ John-Jason Peterka weiß ganz genau, was für ihn und seine NHL-Teamkollegen von den Buffalo Sabres nach dem Showspiel gegen Red Bull München auf dem Programm steht. „Samstag geht‘s für die Jungs auf die Wiesn“, sagte der gebürtige Münchner vor dem Duell mit seinem früheren Klub am Freitag im neuen SAP Garden (20.30 Uhr).

Zum "Grand Opening" der Arena kehrt der deutsche Nationalspieler in seine Heimatstadt zurück. "Seitdem wir in Buffalo in den Flieger gestiegen sind, kribbelt es ein bisschen", sagte der Stürmer: "Ich freue mich super auf den Tag."