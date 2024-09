Sport in Nordamerika: Draisaitls Gehalt im Vergleich

Der deutsche Nationalspieler Leon Draisaitl hat bei den Edmonton Oilers aus der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL einen Vertrag über acht Jahre mit einem durchschnittlichen Einkommen von 14 Millionen US-Dollar unterschrieben. Er ist damit der am besten verdienende Eishockey-Spieler der Welt. Sein Jahresgehalt im Vergleich zu den Topverdienern anderer großer Sportligen in Nordamerika (alle Angaben in US-Dollar):