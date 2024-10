Fix! NFL holt Weltstar nach München

Das nächste NFL-Spektakel auf deutschem Boden rückt näher. Am 10. November duellieren sich die Carolina Panthers mit den New York Giants in der Münchner Allianz Arena und werden für einen großen Star-Auflauf sorgen. Auch das musikalische Rahmenprogramm ist nun offiziell verkündet worden.

Wie die Liga am Mittwoch bekannt gab, wird der deutsche Ausnahme-Geigenspieler und Weltstar David Garrett die US-amerikanische Nationalhymne vor dem NFL Munich Game aufführen. „Ich bin ein großer Fan des American Footballs und freue mich als Wahl - New Yorker umso mehr, die Nationalhymne der USA vor dem Spiel meines Lieblingsteams, der New York Giants, auf meiner Geige spielen zu dürfen“, wird Garrett in einer Pressemitteilung zitiert.