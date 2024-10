NHL: Draisaitl schießt Oilers zum ersten Sieg

Der deutsche Eishockey-Superstar Leon Draisaitl führt die Edmonton Oilers in der NHL zum ersten Saisonsieg.

Der deutsche Eishockey-Superstar Leon Draisaitl führt die Edmonton Oilers in der NHL zum ersten Saisonsieg.

Der deutsche Eishockey-Superstar Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers in der NHL zum ersten Saisonsieg geführt. Dem 28-Jährigen gelang in der Verlängerung gegen die Philadelphia Flyers der entscheidende Treffer zum 4:3. Die Kanadier beendeten damit ihre Negativserie nach zuvor drei Spielen ohne Erfolg.

Die Oilers waren dabei zunächst in einen 0:2-Rückstand geraten, kämpften sich durch die Adam Henrique (27.) und Connor Brown (35.) wieder heran. Im zweiten Drittel brachte Bobby Brink (40.) Philadelphia wieder in Führung, doch Draisaitl lieferte einen Assist zum 3:3-Ausgleich durch Evan Bouchard (57.) kurz vor Ende der regulären Spielzeit. In der Verlängerung schoss er selbst Edmonton nach nur 56 Sekunden schließlich zum Sieg.