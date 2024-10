NHL: Draisaitl trifft bei Oilers-Pleite - Peterka erneut stark

Eishockeystar Leon Draisaitl erzielt bei der nächsten Pleite der Oilers einen Treffer. In starker Form präsentiert sich weiter John-Jason Peterka.

Eishockeystar Leon Draisaitl erzielt bei der nächsten Pleite der Oilers einen Treffer. In starker Form präsentiert sich weiter John-Jason Peterka.

Der deutsche Eishockeystar Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers haben in der NHL nach zuletzt zwei Siegen nacheinander wieder verloren. Der Stanley-Cup-Finalist der Vorsaison unterlag bei den starken Dallas Stars mit 1:4 (0:0, 0:1, 1:3). Draisaitl traf kurz vor dem Ende zum zwischenzeitlichen 1:3.

Für den Kölner war es der dritte Saisontreffer, dazu gelangen Draisaitl bisher zwei Assists. Zum Start der Titelmission haben die Oilers aber mit nur zwei Siegen aus sechs Spielen weiter Luft nach oben. Dallas, in der letzten Saison im Finale der Western Conference an Edmonton gescheitert, führt die Tabelle im Westen mit fünf Siegen an.