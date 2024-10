NHL: Nächste Oilers-Pleite! Draisaitl auf Formsuche

Draisaitl, der in der Sommerpause einen Rekordvertrag über acht Jahre und insgesamt 112 Millionen US-Dollar unterschrieben hatte, gab insgesamt vier Schüsse ab. In fast 18 Minuten auf dem Eis blieb der Kölner aber glücklos. Zuvor hatten die Oilers mit 2:6 beim Seattle Kraken um Nationaltorhüter Philipp Grubauer verloren. Das erste Saisonspiel steht am kommenden Donnerstag im heimischen Rogers Place gegen die Winnipeg Jets an.

Seider verliert mit den Red Wings

Für Stützle steht am kommenden Freitag gegen Stanley-Cup-Champion Florida Panthers der Auftakt in die beste Eishockey-Liga der Welt an. Seider steigt mit den Red Wings am selben Tag mit dem Duell gegen die Pittsburgh Penguins in die Saison ein.