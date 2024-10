NHL: Ehemalige Deutschland-Assistentin Campbell schreibt Geschichte

Jessica Campbell stand erstmals in der NHL eine Frau an der Bande. Sie arbeitete bereits bei der deutschen Nationalmannschaft als Assistentin.

Jessica Campbell stand erstmals in der NHL eine Frau an der Bande. Sie arbeitete bereits bei der deutschen Nationalmannschaft als Assistentin.

Nationaltorhüter Philipp Grubauer hat mit Seattle Kraken einen Fehlstart in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL hingelegt. Die Mannschaft des deutschen Keepers verlor ihren Auftakt in die neue Saison trotz einer Zwei-Tore-Führung mit 2:3 gegen die St. Louis Blues, Grubauer parierte dabei 22 Schüsse auf sein Tor.

Neben dem Eis kam es in Seattle zu einem historischen Ereignis. Mit Jessica Campbell stand erstmals in der NHL eine Frau an der Bande. Sie unterstützt in dieser Saison den neuen Kraken-Trainer Dan Bylsma. Die 32-Jährige, bei der WM 2022 Assistentin des damaligen Bundestrainers Toni Söderholm, war bereits in den vergangenen beiden Spielzeiten bei den Coachella Valley Firebirds aus der American Hockey League (AHL), Farmteam von Seattle, Co-Trainerin von Bylsma.