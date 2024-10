NHL: Oilers trotz Draisaitl-Treffer weiter sieglos

Die deutschen Eishockeyspieler haben in der NHL nur wenige Erfolgserlebnisse. Ins Besondere die Oilers bleiben auf Formsuche.

Der deutsche Eishockey-Superstar Leon Draisaitl muss mit seinen Edmonton Oilers in der NHL weiter auf den ersten Saisonsieg warten. Die Kanadier kassierten auch gegen die Chicago Blackhawks beim 2:5 eine klare Pleite und setzten drei Tage nach dem 0:6 im Auftaktspiel gegen die Winnipeg Jets ihren Fehlstart fort. Der erste Saisontreffer von Draisaitl zum zwischenzeitlichen 2:4 im Powerplay war dabei im letzten Drittel reine Ergebniskosmetik.

Der deutsche Nationalspieler Lukas Reichel hatte erneut im Spieltagskader der Blackhawks gefehlt. 109 Tage nach dem dramatischen K.o. in Spiel sieben des NHL-Finales gegen die Florida Panthers lief es für Draisaitl und sein Team in der Nacht zu Sonntag alles andere als rund. Zwar standen am Ende 37 Torschüsse zu Buche, doch Chicago agierte bei seinen 20 Versuchen deutlich effizienter.