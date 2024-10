NHL: Peterka gewinnt gegen Seider

In der Western Conference schieben sich die Buffalo Sabres durch den Sieg über die Detroit Red Wings auf Rang fünf.

John-Jason Peterka hat das deutsche Eishockey-Duell in der nordamerikanischen Profiliga NHL für sich entschieden. Gegen die Detroit Red Wings um Vize-Weltmeister Moritz Seider setzte sich der 22-Jährige mit den Buffalo Sabres 5:3 durch und feierte damit den dritten Sieg in Folge. In der Eastern Conference schoben sich die Sabres nun auf den fünften Platz, die Red Wings sind Achter.