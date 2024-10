NHL: Seider und Detroit verlieren in New York

In der Vorsaison verpasst Moritz Seider mit den Detroit Red Wing die Playoffs . Auch der Start in die neue Saison verläuft für den deutschen NHL-Profi dürftig angesichts der nächsten Niederlage.

Eishockeyprofi Moritz Seider (23) hat mit den Detroit Red Wings in der NHL die zweite Niederlage im dritten Saisonspiel kassiert. Der Vizeweltmeister von 2023, der vor der neuen Spielzeit einen langfristigen Vertrag über 60 Millionen Euro bei den Red Wings unterschrieben hatte, unterlag mit seinem Team mit 1:4 bei den New York Rangers . Verteidiger Seider stand im Madison Square Garden knapp 26 Minuten auf dem Eis.

In der Vorsaison hatten die Red Wings die Playoffs der nordamerikanischen Profiliga knapp verpasst. Seider geht in seine vierte Saison in der NHL, in der er sich mittlerweile angekommen fühlt.