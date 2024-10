Stützle dreht auf, Senators mit Feuerwerk

Doppelpacker Tim Stützle hat seine Ottawa Senators mit einer ganz starken Vorstellung zum Kantersieg in der Profiliga NHL geführt. Beim 8:1 über die St. Louis Blues gelangen dem deutschen Eishockey-Nationalspieler zwei Tore und zwei Assists, für den 22-Jährigen war es das erste Vier-Punkte-Spiel der Saison. Stützle wurde nach den 60 Minuten als bester Spieler ausgezeichnet.

"Wir sind hart zu uns selbst und wollen jeden Abend etwas erreichen. An manchen Abenden gelingt uns das, an anderen nicht", sagte Stützle. Es sei eine Art "Do-or-Die-Spiel" gewesen, "heute haben wir uns in allen drei Zonen gut unterstützt und nicht wirklich viel zugelassen."