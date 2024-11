Draisaitl entscheidet Overtime-Krimi

Auch ein anderer Deutscher hatte großen Anteil an einem Erfolg seines Teams in der NHL.

Deutschlands Eishockey-Topstar Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers in der Profiliga NHL zum zweiten Sieg in Folge geschossen.

Der 29-Jährige erzielte beim 4:3 nach Verlängerung gegen die New York Islanders in der 24. Spielminute das 1:0, nach 112 Sekunden in der Overtime markierte er dann mit seinem bereits zwölften Saisontor im 16. Spiel den Siegtreffer. Für Vorjahresfinalist Edmonton zeigt der Trend leicht nach oben, die Oilers schoben sich in der Western Conference auf Rang acht nach vorne.