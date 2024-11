NHL: Draisaitl-Tor reicht den Oilers nicht

Der deutsche Eishockey-Superstars Leon Draisaitl legt in der NHL gegen Minnesota Wild furios los. Am Ende gibt es mit den Edmonton Oilers trotzdem den nächsten Rückschlag.

Trotz eines Blitztores des deutschen Eishockey-Stars Leon Draisaitl haben die Edmonton Oilers in der NHL die nächste Niederlage kassiert. Nach Vorlage seines Co-Stars Connor McDavid brachte Draisaitl sein Team gegen Minnesota Wild nach nur 27 Sekunden in Führung, die Kanadier unterlagen dennoch mit 3:5 und mussten die dritte Niederlage in den letzten vier Spielen einstecken.