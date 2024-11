NHL: Niederlage für Seider - Seattle gewinnt ohne Grubauer

Moritz Seider muss mit seinen Detroit Wings einen Rückschlag hinnehmen. Der deutsche Verteidiger verpasst in Toronto den dritten Sieg in Serie. Seattle jubelt ohne Philipp Grubauer.

Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider hat in der nordamerikanischen Profiliga NHL den dritten Sieg in Serie mit den Detroit Red Wings verpasst. Bei den Toronto Maple Leafs verlor das Team des deutschen Verteidigers 1:3. Nach der siebten Niederlage im 13. Saisonspiel liegen die Red Wings auf Platz elf in der Eastern Conference.