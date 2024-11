NHL: Zwei Assists von Stützle reichen nicht

Der Eishockey-Nationalspieler kassierte in der NHL eine Niederlage.

Der Eishockey-Nationalspieler kassierte in der NHL eine Niederlage.

Zwei Assists von Tim Stützle haben den Ottawa Senators nicht zu einem Punktgewinn gereicht. Der Eishockey-Nationalspieler musste mit seinem Team in der NHL eine 2:4-Niederlage gegen die New York Islanders hinnehmen. Mit sechs Siegen aus 13 Partien sind die Kanadier in der Atlantic Division aktuell Vorletzter.