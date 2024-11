Seider, Stützle und Sturm sorgen für Siege in der NHL

Die drei deutschen Nationalspieler Moritz Seider, Nico Sturm und Tim Stützle sind jeweils an Toren ihrer Teams in der NHL beteiligt.

Die drei deutschen Nationalspieler Moritz Seider, Nico Sturm und Tim Stützle sind jeweils an Toren ihrer Teams in der NHL beteiligt.

Erfolgreicher Abend für die deutschen Eishockey-Profis in der NHL: Alle vier Spieler, die in der Nacht zu Dienstag in der nordamerikanischen Profiliga im Einsatz waren, feierten mit ihren Teams Siege. Moritz Seider und Nico Sturm trafen dabei selbst, Tim Stützle sammelte einen Assist. Nationaltorhüter Philipp Grubauer blieb beim 3:2 der Seattle Kraken über die Anaheim Ducks ohne Spielminute.