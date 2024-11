Draisaitl feiert: "Eine großartige Nacht - legendär!"

Deutschlands Eishockey-Topstar Leon Draisaitl besiegt in der NHL auch die Nashville Predators - und bejubelt zudem den Meilenstein eines Teamkollegen.

Deutschlands Eishockey-Topstar Leon Draisaitl findet mit den Edmonton Oilers in der NHL immer besser in Form. Das 3:2 nach Verlängerung gegen die Nashville Predators war für das Team aus Kanada der dritte Sieg in Folge. Der gut aufgelegte Draisaitl steuerte zwei Assist bei und durfte anschließend mit seinem Co-Star feiern.