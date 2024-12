NHL: Bitter! Seider-Team verspielt Sieg

Der Aufwärtstrend der Red Wings erhält einen Dämpfer, die Sabres verlieren zum zwölften Mal in Serie.

Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider und die Detroit Red Wings haben in der NHL einen Rückschlag kassiert. Nach zuletzt drei Siegen in vier Spielen verlor Detroit beim 3:4 gegen die Montreal Canadiens vermeidbar in eigener Halle - bis Mitte des Schlussdrittels hatten die Red Wings geführt.