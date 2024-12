Draisaitl weiter unaufhaltsam: Deutscher Superstar in eigenen Sphären

Mit seinem 21. Saisontor und drei Assists hat Eishockeystar Leon Draisaitl die Edmonton Oilers in der NHL zum fünften Sieg in Serie geführt.

Draisaitl führt die Torschützenliste der Liga weiter an, hinter ihm steht Sam Reinhart von Titelverteidiger Florida Panthers (19), der allerdings in der Nacht zu Freitag im Spiel bei den Vancouver Canucks noch nachlegen konnte. Draisaitl (29) hat in den vergangenen vier Spielen zehn Scorerpunkte verbucht (vier Tore, sechs Vorlagen).