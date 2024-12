NHL: Reichel-Tor reicht nicht zum Sieg

Eishockey-Nationalspieler Lukas Reichel netzt in der NHL erneut für die Chicago Blackhawks. Ein Konter leitet dann aber doch eine Pleite ein.

Eishockey-Nationalspieler Lukas Reichel hat mit den Chicago Blackhawks in der NHL trotz seines dritten Saisontores die dritte Niederlage in Serie kassiert. Das punktschwächste Team der Liga verlor bei den Toronto Maple Leafs in der Nacht zum Dienstag mit 1:4, Reichel gelang dabei der zwischenzeitliche Anschlusstreffer zum 1:2.