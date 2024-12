NHLK: Sieg gegen Peterka! Seider und Detroit beenden Negativserie

SID 10.12.2024 • 06:03 Uhr Die Detroit Red Wings behalten in der NHL gegen die Buffalo Sabres um John-Jason Peterka die Oberhand - auch, weil dessen Nationalspieler-Kollege Moritz Seider mit einem Tor und Assist überzeugt.

Auch dank Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider haben die Detroit Red Wings ihre Niederlagenserie in der NHL beendet. Die Mannschaft aus dem US-Bundesstaat Michigan setzte sich mit 6:5 nach Penaltyschießen bei den Buffalo Sabres mit dem deutschen Jungstar John-Jason Peterka durch. Seider gab dabei zunächst den Assist zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung seines Teams, in den letzten Minuten rettete er dann mit seinem dritten Saisontor Detroit in die Verlängerung.

Die endgültige Entscheidung fiel dann im Penaltyschießen, Peterka vergab dabei seinen Versuch. Während die Red Wings damit nach fünf Niederlagen in Folge wieder einen Sieg feierten, kassierten die Sabres bereits die siebte Pleite in Serie. In der Eastern Conference liegen Detroit und Buffalo nur auf den Plätzen 14 und 15.

