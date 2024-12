Stützle scheitert: Ottawa verliert Penaltyschießen

Der deutsche Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle hat mit den Ottawa Senators in der nordamerikanischen Profiliga NHL die zweite Niederlage in Folge kassiert. Bei den Anaheim Ducks verloren die Kanadier 3:4 nach Penaltyschießen.

Nachdem Stützle in der regulären Spielzeit mit seiner 30. Torbeteiligung in der laufenden Saison das zwischenzeitliche 1:1 durch Brady Tkachuk vorbereitet hatte, trat er im Shootout als erster Schütze der Senators an. Nach einem ruhigen Anlauf über die rechte Seite scheiterte der 22-Jährige am Ducks-Goalie Lukas Dostal. Danach trafen Terry Troy und Trevor Zegras für Anaheim zum Sieg. Ottawa blieb ohne weiteren Treffer.