Zwei Tore: Draisaitl führt Oilers zum Sieg in der NHL

Dank des deutschen Eishockey-Superstars Leon Draisaitl sind die Edmonton Oilers in der NHL zurück in der Spur. Weniger gut läuft es für Moritz Seider im Duell mit Tim Stützle.

Dank des deutschen Eishockey-Superstars Leon Draisaitl sind die Edmonton Oilers in der NHL zurück in der Spur. Weniger gut läuft es für Moritz Seider im Duell mit Tim Stützle.

Auch dank des deutschen Eishockey-Stars Leon Draisaitl haben die Edmonton Oilers in der NHL zurück in die Spur gefunden. Der Kölner erzielte beim 6:3-Erfolg über die Columbus Blue Jackets zwei Treffer. Zuletzt war die Offensive der Kanadier nach zuvor drei Siegen in Folge beim 0:1 gegen Ex-Champion Vegas Golden Knights ordentlich ins Stocken geraten.